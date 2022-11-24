Mersin’de sonbahar temizliği yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar ve sokaklarda aralıksız sürdürdüğü temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla kenti daha da güzelleştiriyor.

Bu çerçevede Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle’de yer alan Fasih Kayabalı Caddesi’nde sonbahar temizliği yapan ekipler, titiz dokunuşlarla caddeye güzel bir görünüm kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi koordinesinde gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde caddedeki ağaçlar budandı, yaprak üfleme makinesiyle kaldırımlardaki kaba kirlilikler temizlendi. Detaylı temizlik çalışmasının ardından vakumlu yol süpürme araçlarıyla cadde süpürülerek, arazöz ile yıkandı.

Kent genelinde sürdürülen bu çalışmalar ile bir yandan caddeler pırıl pırıl bir görünüme kavuşurken, öte yandan da şiddetli yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarının da önüne geçiliyor. Ekipler, ani yağış durumlarına karşı mazgalları tıkayacak katı çöpleri caddelerden arındırıyor.

Sorumluluk alanında bulunan 15 metre üzeri cadde, bulvar ve sokaklarda rutin çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizliğin yanı sıra ilaçlama çalışmalarını da koordineli bir şekilde sürdürüyor. Vektörel haşerelere karşı 12 ay boyunca görev başında bulunan ekipler, larva, ergin, haşere, kemirgen ve karasineklere karşı da ilaçlama işlemlerini sürdürüyor.