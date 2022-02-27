Mersin’de ’Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi’ açıldı

Mersin’de ’Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Mezitli Halk Eğitim Merkezi’nin kadrolu ve usta öğreticilerinin israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılıp değerlendirilmesinden yola çıkarak, tamamı atık ürünlerden dönüştürülen ’Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi’, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımı ile Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin zemin katında açıldı.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu’nun da katıldığı serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, sıfır atık bilincinin önemli olduğunu belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Su ve Milli Eğitimi Müdürü Koca da sergideki ürünleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Dekoratif el sanatları, giyim, nakış, mefruşat, görsel sanatlar, takı ve deri ürünlerin yer aldığı sergiye ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu.

Sergi 28 Şubat Pazartesi gününe kadar devam edecek.