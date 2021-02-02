Mersin’de Şevket Sümer Mahallesi’ne banka şubesi açılacak

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi’nde banka şubesi açılması için yer tespiti çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberinde Ziraat Bankası Mersin Şube Müdürü Barış Yörük ve meclis üyeleri ile birlikte, Şevket Sümer Mahallesi’nde Ziraat Bankası şubesi açılması ve otomatik para çekme makineleri kurulması için uygun yer belirlenmesi amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mahalle muhtarlarıyla da fikir alışverişinde bulunup uygun yerleri ziyaret ederek inceleyen Başkan Gültak, yer tespitinin ardından Ziraat Bankası Adana Bölge Müdürlüğü yetkililerinin de mahallede belirlenen yerleri inceleyip son kararı vereceklerini ifade etti.

“İnsanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”

Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, “Akdeniz Belediyesi olarak, ilçe sakini tüm vatandaşlarımıza, ilçemizin her mahallesine katkı sunmak, insanlarımızın gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız, bankacılık iş ve işlemleri için kent merkezine inmek zorunda kalıyordu. Banka şubesinin bu bölgede açılmasıyla, civar mahallelerde yaşayan binlerce insanımız, artık kent merkezine gitmeden diledikleri bankacılık iş ve işlemlerini buradan yapabilecekler” dedi.

Tespit edilen yerleri, bölge müdürlüğü yetkilileri de inceleyecek

Şevket Sümer Mahallesi’nin bir tarafında Güneş, diğer tarafında da Hal Mahallesi’nin yer aldığını kaydeden Başkan Gültak, “Akdeniz Belediyesi olarak, 140. Cadde üzerinde kapalı ve modern bir pazar yeri yaparak esnaf ve vatandaşlarımıza kazandırmıştık. Dolayısıyla burada oluşan hareketlilik nedeniyle bir banka ihtiyacı da doğdu. Konuyu Lütfi Elvan Bakanımıza daha önce arz etmiştim. Kendisi de gerekli talimatları verdi. Ziraat Bankası’nın üst düzey yöneticileri ile mahallemizi ziyaret ederek, banka şubesi olabilecek 3-5 adet dükkânı tespit ettik. Birkaç gün sonra Adana Bölge Müdürümüz gelecek ve buraları gördükten sonra karar verecek. Banka şubesinin açılmasıyla bu bölgemizde önemli bir eksiklik giderilmiş olacak” diye konuştu.