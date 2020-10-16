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Mersin’de servis şoförlerine Covid-19 semineri
MERSİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE, SORUMLULUK BÖLGELERİNDEKİ SERVİS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK COVİD-19 SEMİNERİ DÜZENLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.
MERSİN 16.10.2020, 15:36
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, sorumluluk bölgelerindeki servis şoförlerine yönelik Covid-19 semineri düzenlendiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Konferans Salonunda 86 servis şoförünün katılımı ile düzenlenen seminerde, Covid-19 salgınına karşı temizlik, maske kullanımı, mesafe kurallarına uygunluk, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca servis araçlarının karşılaşabileceği kazaları önlemek maksadıyla okul servis araçlarının
teknik özellikleri gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.
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