banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Mersin’de servis şoförlerine Covid-19 semineri

MERSİN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE, SORUMLULUK BÖLGELERİNDEKİ SERVİS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK COVİD-19 SEMİNERİ DÜZENLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.

MERSİN 16.10.2020, 15:36
2
Mersin’de servis şoförlerine Covid-19 semineri

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, sorumluluk bölgelerindeki servis şoförlerine yönelik Covid-19 semineri düzenlendiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Konferans Salonunda 86 servis şoförünün katılımı ile düzenlenen seminerde, Covid-19 salgınına karşı temizlik, maske kullanımı, mesafe kurallarına uygunluk, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca servis araçlarının karşılaşabileceği kazaları önlemek maksadıyla okul servis araçlarının

teknik özellikleri gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2