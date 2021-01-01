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Mersin’de sahte içki üretimi yapan 3 kişi gözaltına alındı
Mersin’in Silifke ve Toroslar ilçelerinde etil alkol satışı yapan ve sahte içki üretimi yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
MERSİN 01.01.2021, 11:08
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Mersin’in Silifke ve Toroslar ilçelerinde etil alkol satışı yapan ve sahte içki üretimi yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde yılbaşı öncesinden yapılan çalışmada, Ulugöz ve Bucaklı mahallelerinde iki şahsın sahte alkol imalatı amacıyla etil alkol ve anason kiti sattığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 42 litre etil alkol ve 42 adet anason kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi’nde yaptığı bir başka operasyonda ise kaçak alkol imalatı yapan bir şüpheli yakalanırken, evinde yapılan aramada, 17 litre sahte içki ele geçirildi.Şüpheliler hakkında kaçak alkol imalatı ve satışı suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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