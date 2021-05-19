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Mersin’de sahte alkol operasyonu

Mersin’in Silifke ilçesinde bir evde yapılan aramada 50 litre sahte içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.

MERSİN 19.05.2021, 10:55
Mersin’de sahte alkol operasyonu

Mersin’in Silifke ilçesinde bir evde yapılan aramada 50 litre sahte içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin sahte alkol imalatı ve satışının önlenmesi için yapılan çalışmalarda Atakent Mahallesi’nde bir şahsın evinde sahte alkollü içki üreterek satış yaptığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, satışa hazır 50 litre sahte içki ile 10 litre etil alkol ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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