Mersin’de sahte alkol denetimi

Mersin’in Mut ilçesinde Tekel büfeleri denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 42 Tekel büfesinde 3 ekip ile denetim yaptı. Kontrollerde 6 adet 1 litrelik şişe içerisinde etil alkol ve 25 tüp anason ele geçirilen Tekel büfesinin sahibi gözaltına alındı.