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Mersin’de sahte alkol denetimi

MERSİN'İN MUT İLÇESİNDEKİ TEKEL BÜFELERİNDE 6 ADET 1 LİTRELİK ŞİŞE İÇERİSİNDE ETİL ALKOL, 25 TÜP ANASON ELE GEÇİRİLDİ.

MERSİN 14.10.2020, 09:08
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Mersin’de sahte alkol denetimi

Mersin’in Mut ilçesinde Tekel büfeleri denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 42 Tekel büfesinde 3 ekip ile denetim yaptı. Kontrollerde 6 adet 1 litrelik şişe içerisinde etil alkol ve 25 tüp anason ele geçirilen Tekel büfesinin sahibi gözaltına alındı.

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