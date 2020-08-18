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Mersin’de sahilde nikah salonu açılıyor

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜLTÜR PARK İÇERİSİNDE NİKAH SALONU AÇIYOR. SON DOKUNUŞLARI YAPILAN SALON İÇ VE DIŞ MEKANDA TOPLAM 500 MİSAFİRİ AĞIRLAYABİLECEK.

MERSİN 18.08.2020, 11:29
Mersin’de sahilde nikah salonu açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park içerisinde nikah salonu açıyor. Son dokunuşları yapılan salon iç ve dış mekanda toplam 500 misafiri ağırlayabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park içerisine kazandırdığı bakkal, limon kafe, bizden kafe ve kır kahvesi gibi mekanlarla kentin sahil şeridini canlandırdı. İlerleyen süreçte açılması planlanan mekanlardan birisi nikah salonu olarak belirlendi. İlkbaharda hazırlıklarına başlanan ve yaz sonunda son dokunuşları yapılan nikah salonu iç mekanda 300, dış mekanda ise 200 misafiri aynı anda ağırlayabilecek. Mekanın kapalı alanı düğün, nişan, toplantı veya balo gibi organizasyonlara ev sahipliği yaparken, açık alanda ise kır düğünü düzenlenebilecek. Lokasyonu, kalitesi ve uygun fiyatıyla Mersinlilere önemli faydalar sağlayacak olan nikah salonu, Kültür Park içerisindeki Galatasaray Meydanı’nın yanında yer alıyor. Büyükşehir’in mimarları, boş bir şekilde duran binanın kullanıma elverişsiz yapısında iyileştirmeler yaptı. Binanın yola bakan kısmında sunumların yapılacağı büyük bir mutfak, gelin-damat hazırlık odası, yönetim odası ve tuvaletler yer aldı. Denize bakan kısmında ise şeffaflığa özen gösterildi. Böylece camla kaplı kısımda deniz manzaralı bir organizasyon gerçekleştirilebilecek. Ayrıca iç mekanda tavanda ve duvarlarda ses yalıtımlarına özen gösterildi. Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli iç mimar Yeşim Kıyak, “Projeye göre mevcut çelik taşıyıcıların üzerindeki kaplama sökülerek, suya ve ısıya dayanıklı bir kaplama ile yeni duvarlar elde edildi. Böylece mevcut yapının çelik prefabrik yapısına hiç dokunulmamış oldu” dedi.

Binanın tasarım aşamasında iç-dış etkenleri göz önünde tutarak en ince ayrıntıya kadar düşündüklerini söyleyen Kıyak, "Biz binanın formuna ilk baktığımızda nasıl bir bina görmek isteğimize karar verdik. Beyaz rengi kullanmamızın sebebi hem denizin önüne geçmemek hem de saflığın, masumiyetin sembolü olması. Ana caddeden binaya yaklaşırken, kütleyi geline benzetmek istedik ve yöremize özgü eski balkon tuğlası dediğimiz hava geçiren delikli tuğlalar kullandık. Bembeyaz gelinlik ve beyaz dantelleri tuğlalar ile işledik cepheye. Bu delikli tuğlaların diğer görevi de hemen arkasında yer alan mutfak, gelin-damat odaları gibi mahalleri, gelen misafirlerin gözlerinden saklamak oldu. Yine iç mekan da açık tonlar kullanarak daha saf bir mekan oluşturmak istedik. Doğal malzemeler kullandık, yöresel seçkilerde bulunduk. Ve bu binada en güzel imzaları atacak kişilerin mekanı istedikleri gibi süslemeleri için sade kaldık. Kişilerin zevklerinin önüne çıkmamak esas prensibimiz oldu. Bununla birlikte ergonomik, akustik ve fonksiyonları doğru çözülmüş bir bina yaptık" dedi.

Belediyenin sahilde nikah salonu ile hizmet vermesinin çok güzel olduğunu ifade eden Kıyak, “Binayı yaparken dış cephede şeffaf camlar kullandık ve dolu alanları azaltarak şeffaf alanlara yöneldik. Aslında bir nevi denizle mekan arasındaki engelleri kaldırmak istedik. Denizi içeriye taşıdık. Nikah kıyılırken deniz de görülebilecek ve bence bu bir avantaj. Denize çok yakın bir bina olduğu için açık bir kır alanı da yapmak istedik. Yine fotoğraf çektirmek için köşeler hazırlayarak hem manzarayı kullanmış olacağız hem de nikah kıyılırken güzel kareler çıkmasını sağlayacağız” diye konuştu.

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