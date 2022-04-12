banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

Mersin’de Rusça ve Almanca kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde hizmete açtığı Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MERCEK) ücretsiz Almanca ve Rusça kursları veriliyor. Kısa sürede kontenjanları dolan Rusça kursunda yaklaşık 30 kişiyle dersler başladı.

MERSİN 12.04.2022, 11:25
Mersin’de Rusça ve Almanca kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde hizmete açtığı Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MERCEK) ücretsiz Almanca ve Rusça kursları veriliyor. Kısa sürede kontenjanları dolan Rusça kursunda yaklaşık 30 kişiyle dersler başladı.

MERCEK’te görevli Rusça Öğretmeni Kübra Kanmış, 15’er kişilik 2 grupla derslere başladıklarını belirterek, “Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri kurslarımız var. Pazartesi ve hafta sonu hariç her gün var. Gündüz ve akşam olmak üzere 2 grupla devam ediyoruz. Genellikle üniversiteyi bitirmiş, ticaretle uğraşan veya turizmle ilgilenenler geliyorlar. Çünkü Silifke ve Mezitli tarafında artık çok fazla Rus nüfusu var. Nükleer santralde çalışmak isteyenler geliyorlar, onlara da Rusça öğretiyoruz. Hiçbir ücret almıyoruz. A1 temel Rusça toplamda 136 saat sürüyor. Kurs bitiminde sınavı başarıyla geçenlere sertifika veriliyor" dedi.

Rusça kursuna katılanlar arasında Ukraynalı Tamara Girici de yer aldı. Eşi dolayısıyla Türkiye’de yaşayan Girici, iki dilden de örnekler verdi. Birbiri arasında benzerlik olsa da Rusça ve Ukraynaca arasında kelime farkları olduğunu vurgulayan Girici, “Ukrayna’da ve Türkiye’de de Rusça konuşanlar olduğu için Rusça öğrenmek istiyorum. Burayı çok beğendim. Öğretmeni de beğendim. Önce internetten öğrenmeye çalıştım. Çok fazla yanlışım olduğu için burada öğrenmek istedim” diye konuştu.

Rusça kursuna katılan Neşe Vargı, organizasyon işiyle uğraştığını ancak turizm rehberliği mezunu olduğunu belirtti. Üniversitede Rusça’yı az da olsa öğrendiğini söyleyen Vargı, “Devam ettirmek için kurs arayışındaydım. Belediyemizin böyle güzel bir etkinliğine katılmak istedim. Herhangi bir ücret ödemiyorum. Salı, Perşembe ve Cuma günleri geliyorum. Hocamız çok iyi ve çok tatlı” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden kamu yönetimi mezunu Dönem Özdemir, yeni bir dil öğrenmek istediğini vurgulayarak, “Yengem Rus. Onunla da pratik yaparım diye düşünmüştüm. İş başvurularında Mersin’de işverenler Rusça istiyor, Mersin’de yaygın kullanılan bir dil. Orada da kullanabileceğimi düşünüyorum. Rusça için bir dil kursuna yazılacaktım. Burası benim için daha iyi oldu. Mezitli’de oturuyorum. Yakın olması da ayrı bir avantaj” diye konuştu.

İngiliz dil bilimi öğrencisi Yağmur Sazan da kursa katılanlar arasında yer aldı. İngilizce dışında bir de Rusça öğrenmek istediğini vurgulayan Sazan, “Biraz araştırdım, alfabesi de bilmediğim için zor geliyor. Heveslendim. Mersin’de ilk yılım. Böyle bir imkan olunca da değerlendirmek istedim. Dil öğrenmeyi seviyorum. Mersin yaşanılası bir yer. Yüksek lisans yaparsam burada kalabilirim” dedi.

Rusça’ya ilgilisinin Marmaris’te yaşadığı dönemlerde başladığını anlatan Süleyman Dereyvetoğulları, “Marmaris’te 10 sene yaşadım. Orada İngilizce öğrenmiştim. Daha sonra burada bir Arap şirketinde Arapça da öğrendim. Rusça’ya ilgim de Marmaris’te başladı. Orada biraz öğrenmiştim. Aradan zaman geçince unuttum. Büyükşehir Belediyesi’nin MERCEK’teki kursunu duyunca gelip katılmak istedim” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
12°
parçalı bulutlu