Mersin’de Rusça ve Almanca kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde hizmete açtığı Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MERCEK) ücretsiz Almanca ve Rusça kursları veriliyor. Kısa sürede kontenjanları dolan Rusça kursunda yaklaşık 30 kişiyle dersler başladı.

MERCEK’te görevli Rusça Öğretmeni Kübra Kanmış, 15’er kişilik 2 grupla derslere başladıklarını belirterek, “Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri kurslarımız var. Pazartesi ve hafta sonu hariç her gün var. Gündüz ve akşam olmak üzere 2 grupla devam ediyoruz. Genellikle üniversiteyi bitirmiş, ticaretle uğraşan veya turizmle ilgilenenler geliyorlar. Çünkü Silifke ve Mezitli tarafında artık çok fazla Rus nüfusu var. Nükleer santralde çalışmak isteyenler geliyorlar, onlara da Rusça öğretiyoruz. Hiçbir ücret almıyoruz. A1 temel Rusça toplamda 136 saat sürüyor. Kurs bitiminde sınavı başarıyla geçenlere sertifika veriliyor" dedi.

Rusça kursuna katılanlar arasında Ukraynalı Tamara Girici de yer aldı. Eşi dolayısıyla Türkiye’de yaşayan Girici, iki dilden de örnekler verdi. Birbiri arasında benzerlik olsa da Rusça ve Ukraynaca arasında kelime farkları olduğunu vurgulayan Girici, “Ukrayna’da ve Türkiye’de de Rusça konuşanlar olduğu için Rusça öğrenmek istiyorum. Burayı çok beğendim. Öğretmeni de beğendim. Önce internetten öğrenmeye çalıştım. Çok fazla yanlışım olduğu için burada öğrenmek istedim” diye konuştu.

Rusça kursuna katılan Neşe Vargı, organizasyon işiyle uğraştığını ancak turizm rehberliği mezunu olduğunu belirtti. Üniversitede Rusça’yı az da olsa öğrendiğini söyleyen Vargı, “Devam ettirmek için kurs arayışındaydım. Belediyemizin böyle güzel bir etkinliğine katılmak istedim. Herhangi bir ücret ödemiyorum. Salı, Perşembe ve Cuma günleri geliyorum. Hocamız çok iyi ve çok tatlı” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden kamu yönetimi mezunu Dönem Özdemir, yeni bir dil öğrenmek istediğini vurgulayarak, “Yengem Rus. Onunla da pratik yaparım diye düşünmüştüm. İş başvurularında Mersin’de işverenler Rusça istiyor, Mersin’de yaygın kullanılan bir dil. Orada da kullanabileceğimi düşünüyorum. Rusça için bir dil kursuna yazılacaktım. Burası benim için daha iyi oldu. Mezitli’de oturuyorum. Yakın olması da ayrı bir avantaj” diye konuştu.

İngiliz dil bilimi öğrencisi Yağmur Sazan da kursa katılanlar arasında yer aldı. İngilizce dışında bir de Rusça öğrenmek istediğini vurgulayan Sazan, “Biraz araştırdım, alfabesi de bilmediğim için zor geliyor. Heveslendim. Mersin’de ilk yılım. Böyle bir imkan olunca da değerlendirmek istedim. Dil öğrenmeyi seviyorum. Mersin yaşanılası bir yer. Yüksek lisans yaparsam burada kalabilirim” dedi.

Rusça’ya ilgilisinin Marmaris’te yaşadığı dönemlerde başladığını anlatan Süleyman Dereyvetoğulları, “Marmaris’te 10 sene yaşadım. Orada İngilizce öğrenmiştim. Daha sonra burada bir Arap şirketinde Arapça da öğrendim. Rusça’ya ilgim de Marmaris’te başladı. Orada biraz öğrenmiştim. Aradan zaman geçince unuttum. Büyükşehir Belediyesi’nin MERCEK’teki kursunu duyunca gelip katılmak istedim” şeklinde konuştu.