Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.534
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3047
EURO
7.4186

Mersin’de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA RAĞMEN RESTORANDA KUMAR OYNAYAN 10 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

Mersin’de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı

MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA RAĞMEN RESTORANDA KUMAR OYNAYAN 10 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:59
0 Okunma
Mersin’de restoranda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen restoranda kumar oynayan 10 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ören Mahallesi’ndeki bir restoranda kumar oynandığı bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca bin 225’er lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 43 bin 750 lira para cezası kesildi.

İş yerinde yapılan aramada ise kumar oynamada kullanılan iskambil kağıtları ele geçirilirken,

iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
Tarsus’ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Mersin’de pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri anlatıldı
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Erdemli’de park ve bahçeler düzenleniyor
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus’taki kavşaklara düzenleme
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Toroslar’da fırınlara Ramazan denetimi
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
Mezitli’de mısır üretimi başladı
Mezitli’de mısır üretimi başladı
Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Başkan Yılmaz’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin’de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için uzaktan eğitim modülü
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Mersin Valiliğinden ücretsiz ekmek dağıtımı açıklaması
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
Akdeniz Belediyesinden “3 boyutlu yüz siperliği” üretimine destek
Mersin’de ’El bebek gül bebek’ projesi
Mersin’de ’El bebek gül bebek’ projesi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim