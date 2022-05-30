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Mersin’de pop rock coşkusu

Pop rock müziğinin önde gelen ismi Zeynep Casalini, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde konser verdi.

MERSİN 30.05.2022, 15:24
Mersin’de pop rock coşkusu

Pop rock müziğinin önde gelen ismi Zeynep Casalini, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde konser verdi.

Özgecan Aslan Meydanı’nda yer alan konserde sanatçı Casalini, dillerden düşmeyen ’duvar, nihayet’ gibi hit olmuş şarkılarını seslendirdi. Konser öncesi yaptığı konuşmayla kadına yönelik şiddete dikkat çeken Casalini, konserini Özgecan Aslan’a ithaf etti.

Sanatçı, 2 saatlik performansıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

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