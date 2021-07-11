Mersin’de plajlara hijyenik seyyar tuvaletler yerleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Adanalıoğlu’ndan başlayarak Silifke Yeşilovacık’a kadar sahil şeridine seyyar tuvaletler yerleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler, Muhtarlık İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Dairelerinin iş birliğiyle geliştirilen projeyle Adanalıoğlu’ndan başlayarak Silifke Yeşilovacık’a kadar sahil şeridinde yoğunluğun olduğu 22 noktaya seyyar tuvaletler yerleştirildi. İlk etapta bir erkek bir kadın olmak üzere toplam 44 tuvalet kullanıma açıldı. Çevreci anlayışla geliştirilen seyyar tuvaletlerde malzemelerin tek kullanımlık olmasının yanı sıra ayak pompasıyla çalışan musluk sayesinde su tasarrufuna da dikkat edildi. Seyyar tuvaletlerin içerisinde pisuar, atık su tankı, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık klozet kâğıdı bulunuyor.

“Bütün il geneli sahil plajlarını kapsıyor”

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinde görev yapan Mehmet Sipahioğlu, vatandaşların seyyar tuvaletlerden memnun kaldığını belirterek, “Projemiz Adanalıoğlu’ndan başlıyor. Yeşilovacık’a kadar bütün il geneli sahil plajlarını kapsıyor” dedi.

Su tasarrufunun da sağlandığını ifade eden Sipahioğlu, “Dıştan kilitsiz sadece içten kilitli. Vatandaş içeri girdiği zaman kendini kilitleyebiliyor. Pisuar, atık su tankımız, ayak pompasıyla çalışan musluğumuz, sıvı sabunumuz, tuvalet kağıdımız ve aynı zamanda klozet kağıdımız olmak üzere tamamıyla Avrupa’daki adı ‘Hijyen Tuvaleti’ adı altında uygulanan bir projedir. Ayak pompasıyla çalışan musluk sayesinde suyun açık kalma durumu da yok” diye konuştu.