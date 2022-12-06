Mersin’de otizm merkezi kurulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yakın zamanda Mersin’e bir otizm merkezi kuracaklarını söyledi.

Kentte Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, özel gereksinimli bireyler ve aileleri kahvaltı programında bir araya geldi.

Engelli alanında çalışan 80 sivil toplum kuruluşu, spor kulübü ve eğitim kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz eğitim merkezinden engelsiz parkına, engelli transferinden mola evlerine kadar birçok farklı alanda hizmetler yürüttüklerini ve yapılacak farklı çalışmalarda da özel bireyler ile bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Otizm Merkezi kurulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yakın bir zaman içerisinde ’otizm merkezi’ kuracaklarına değinen Gökayaz, “Bu konuyla ilgili bir yer temini sağladık ve yakın zamanda hizmete sokacağız. Özellikle erken tanı almış çocuklarımızın eğitimi konusunda büyük eksiklikler olduğunun bizlerde farkındayız. Evet, verilen bir takım eğitimler var okullar tarafından ama destek amaçlı olarak bizde bu alanda daha fazla etkinlik ve çaba göstermek istiyoruz” dedi.

Özel eğitim ihtiyacı içerisinde bulunan bireyleri güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Gökayaz “Diğer amacımız ise kentimizi erişilebilirlik konusunda daha iyi bir şekilde hazırlamak. Bu anlamda park bahçelerimizden yollarımıza kadar birçok alanda bu konuyu özellikle önemsiyoruz ve kentimizi daha erişilebilir, bütün bireylerimizin daha rahat hareket edebildiği bir alana çevirmek istiyoruz. Yani sadece belli alanlar değil tüm kentimizi bu noktada düşünüyor ve bütün çalışmalarımızı buna göre planlıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra özel gereksinimli bireyler tarafından oluşturulan sergi ve farkındalık alanını ziyaret eden Gökayaz, burada görme engellilerin yaşadığı duyguları anlayabilmek için kurulan parkurda yürüyüş yaptı.