Mersin’de orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara hibe desteği

Mersin’de 28-29 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara 230 bin lira nakdi destek sağlandığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman yangınında zarar gören vatandaşlar için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ifade edildi. Bu kapsamda, orman köylerinde ikamet eden ve hayvanları telef olan 15 kişiye, tamamı hibe olmak üzere 230 bin lira nakdi destek verildi.