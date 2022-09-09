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Mersin’de orman personeline silah eğitimi verildi
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde ormanların muhafazasında aktif görevli olan personele dağıtılan tabancalarla ilgili olarak bakım, emniyet ve atış konularında eğitim verildiği bildirildi.
MERSİN 09.09.2022, 16:27
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde ormanların muhafazasında aktif görevli olan personele dağıtılan tabancalarla ilgili olarak bakım, emniyet ve atış konularında eğitim verildiği bildirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Polis Eğitim Merkezi (POMEM) Atış Poligonunda yapılan eğitime, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Yaman Sağlam, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen, orman işletme müdürleri, şefler, mühendisler ve orman muhafaza memurları katıldı. İki aşamalı olarak 2 gün boyunca 60 kişiye verilen eğitimlerde, teorik olarak tabancaların tanıtımı, tabancaların özellikleri, yasal mevzuat, tabanca sökme ve takma uygulamaları anlatıldı.
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