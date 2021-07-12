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Mersin’de orman personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeline iş güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

MERSİN 12.07.2021, 15:20
Mersin’de orman personeline iş güvenliği eğitimi verildi
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü personeline iş güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mut ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde Orköy Şube Müdürü Zafer Kızıl tarafından risk değerlendirmesinin yapılması, acil eylem planlarının hazırlanması, risk değerlendirmesine göre tedbirlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başta olmak üzere tüm çalışanlara eğitim verildi. Ayrıca risklerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise kabul edilebilir seviyeye indirilmesi, kişisel koruyucu donanımlar verilmesi, sağlık muayenelerinin yaptırılması, iş güvenlik uzmanı, işyeri hekimi görevlendirilmesi, kontrol-denetim yapılması, iş sağlığı ve güvenliği konularında da bilgi verildi.
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