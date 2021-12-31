Mersin’de okullardaki trafik eğitimleri sürüyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mezitli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mezitli Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgiler verildi.

Sunum, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.