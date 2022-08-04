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Mersin’de ’Okul Bazlı Bütçe Uygulama Eğitimleri’ devam ediyor

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine yönelik planlanan "Okul Bazlı Bütçe Uygulama Eğitimleri" devam ediyor.

MERSİN 04.08.2022, 14:31
Mersin’de ’Okul Bazlı Bütçe Uygulama Eğitimleri’ devam ediyor

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul yöneticilerine yönelik planlanan "Okul Bazlı Bütçe Uygulama Eğitimleri" devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir düzenleme ile okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul kurumlarına doğrudan bütçe gönderilmeye başlandı. Bu duruma yönelik "Okul Bazlı Bütçe Uygulama" sisteminin daha verimli hale getirilmesi, gönderilen ödeneklerin zamanında ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul yöneticilerine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme eğitimleri verilmeye devam ediliyor.

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