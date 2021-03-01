Mersin’de öğrenim yardımının üçüncü ödemesi hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, öğrenim yardımlarının üçüncü ödemesi olarak 6 bin 461 öğrencinin hesabına toplam 1 milyon 319 bin lira yatırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinde alınan kararla bin 250 liradan bin 400 liraya çıkarılan öğrenim yardımları, taksitler halinde öğrencilerin hesabına yatırılıyor. 6 bin 461 öğrencinin hesabına üçüncü ödemek kapsamında 1 milyon 319 bin TL yatırıldı. Kalan tutarlar yıl içerisinde belirlenen taksitler halinde ödenecek.