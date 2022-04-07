Mersin’de öğrencilere ’Meslek Tanıtım Semineri’ düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ’Meslek Tanıtım Semineri’ düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seminerde Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde rehber öğretmen olarak görev yapan Canan Serin, ilgili bölümlerin taban ve tavan puanları gibi 2021 yılına ait sayısal verileri paylaştı. Seminerde ayrıca ilgili meslekler için gereken nitelikler, okutulan dersler, çalışma alanları, mezunların kazandıkları unvanlar anlatıldı.

Tarsus ve merkez kurs merkezi öğrencilerinin katıldığı seminerde, önemli isimler mesleki deneyimlerini ve kazanımlarını öğrencilerle paylaştı.

“Eczacılıkta halka dokunmak gerekiyor”

Eczacı Eda Gökçe, Eczacılık Fakültesi okurken müfredatta bulunan dersleri, mesleğin zorluklarını ve güzel yanlarını anlattı. Gökçe, “Mesleği sevmek için üniversitede severek okumak gerektiğini düşünüyorum. Mezun olduktan sonra çok fazla sektörde iş imkanı var, eczane eczacılığı, kamu eczacılığı, endüstri alanında çalışabilirsiniz, akademisyenlik yapabilirsiniz. Son 5 yıldır sistemimize giren uzman eczacılık var. Uzmanlık sınavına giriyorsunuz. Şu an tam oturmuş bir sistem değil ama sizler mezun olana kadar oturabilecek bir sistem” dedi.

Diş Hekimi Murat Cömert, diş hekimliği bölümü için gerekli nitelikleri ve okutulan dersleri anlatırken, “5 sene süren bir eğitim. Üniversiteye göre değişmekle birlikte 3. senenin birinci ya da ikinci döneminde de hasta bakmaya başlıyorsunuz. Bittikten sonra kariyerinize istediğiniz gibi devam edebiliyorsunuz. Mezun olduktan sonra tamamen kendi işinizi yapacaksınız” diye konuştu.

“Benim için çok yararlı oldu”

Seminere katılan Merkez Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencilerinden Elif Duru, diş hekimi olmak istediğini belirterek, “İş olanakları hakkında daha fazla bilgi öğrendim. Yurt dışı düşünüyordum zaten. Bununla ilgili daha fazla detaylı bilgi öğrendim. Aklımıza takılan sorular vardı onları sorduk. Benim için çok yararlı oldu” ifadelerini kullandı.