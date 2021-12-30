Mersin’de odun dışı ürün satışında hedefler aşıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde, odun dışı ürün ve hizmetlerde 2021 yılı program hedeflerinin üzerinde başarı elde edildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında 900 bin lira odun dışı ürün satışı hedeflenirken, 1 milyon 938 bin liralık satış gerçekleştirildi. Odun dışı ürün satışlarında ilk sırada bin 525 ton satış ve 772 bin 440 TL satış geliri ile defne, ikinci sırada ise 625 ton satış ve 246 bin 635 liralık satış geliri ile harnup yer aldı. Bunun yanında doğa severler için Tarsus Karabucak Okaliptüs Ormanı ve Çamlıyayla Baştepe Ekoturizm Planları yapılarak ’doğa yürüyüş parkurları’ hizmete açıldı.

Orman köylüsüne istihdam ve ek gelir sağlanması, bal üretimi miktarının ve kalitesinin artırılması amacıyla da Erdemli Karahıdırlı Mahallesi’nde ve Çamlıyayla Sebil Mahallesi’nde birer adet bal ormanı kuruluşu gerçekleştirilerek, bal ormanı sayısı 34’e çıkarıldı. Odun dışı ürünlerin envanteri ve planlanma çalışmaları kapsamında 2021 yılı için 10 adet programa karşılık, 54 adet plan yapıldı. Mersin genelinde 7 bin 246 hektar alanda 35 bin 772 ton odun dışı ürün envanter planlaması gerçekleştirildi.

Ayrıca 2021 yılında 2 milyon lira mesire yeri kira geliri hedeflerine karşılık, 2 milyon 960 bin lira gelir elde edildi. Vatandaşların ailece huzurlu ve doğa ile iç içe vakit geçirecekleri 8 adet yeni mesire yeri kuruluşu ile mesire yeri sayısı 41’e çıkarıldı.