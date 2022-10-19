Mersin’de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Mersin merkez ve Bozyazı ilçesinde, Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Merkezde Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen muhtarlar, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyan muhtarlar, Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çekildi.

Bozyazı’da ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, muhtarlar adına Lenger Mahallesi Muhtarı Bekir Aslan tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan muhtar Bekir Aslan, Bahçekoyağı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökşin’in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Aslan, “Bugün burada ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Demokrasi zincirinin ilk halkası olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Günümüze katılıp bizleri onurlandırdığınız için, bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.