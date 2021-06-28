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Mersin’de motosiklet devrildi: 1 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

MERSİN 28.06.2021, 22:37
Mersin’de motosiklet devrildi: 1 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Mut-Karaman karayolunda "ölüm virajı" olarak anılan Zeytin Alanı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mithat Bakır (31) Mut istikametine giderken motosikleti devrildi. Motosikletten savrularak düşen Bakır, yol kenarındaki levhalara çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Bakır, tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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