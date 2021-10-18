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Mersin’de Mevlid Kandili’nde 20 bin kandil simidi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mevlid Kandili dolayısıyla 13 ilçedeki 31 camide 20 bin kandil simidi dağıtıldığı bildirildi.

MERSİN 18.10.2021, 11:59
Mersin’de Mevlid Kandili’nde 20 bin kandil simidi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mevlid Kandili dolayısıyla 13 ilçedeki 31 camide 20 bin kandil simidi dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, leziz şekilde hazırlanan ve tek tek paketlenen kandil simitleri, camilerin önüne kurulan stantlarda vatandaşlara ulaştırıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesiyle gerçekleşen çalışmada, merkezde bulunan 9 camide 8 bin 500 kandil simidi dağıtılırken, diğer ilçelerde de kandil simitleri vatandaşlara ulaştırıldı. Kandil simitlerini alan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

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