Mersin’de Maxo dikkat performans testinden 500 çocuk faydalandı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısına yardımcı olan Moxo dikkat performans testi uygulaması, her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşıyor.

Çocuklarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu şüphesiyle yaklaşık 500 aile, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren polikliniğe başvurdu. Ücretsiz uygulanan test çocuklarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu yönünde şüphesi olan ailelerin en büyük yardımcısı oldu. Bu şüphe ile polikliniğe başvuran aileler, çocuğun net anlaşılması, çalışma dinamiklerinin düzenlenmesi, erken tanı ve tedavi noktasında bilinçlenme şansına sahip oldu.

Testten bahseden Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, “Bu test, ülkemizde ve dünyada kullanılan, geçerliliği yüksek online bir test. 6 yaş ve üzeri tüm çocuklara uygulayabiliyoruz. Belediyemizin polikliniği bünyesinde uyguladığımız Moxo testinde, şu ana kadar yaklaşık 500 kişiye hitap edecek şekilde uygulamalar yaptık. Uygulama periyotlarında hem aileyle yapılan görüşmeler, hem çocukla yapılan görüşmeler, değerlendirme sonrasında rapor görüşmeleri ve öneriler ile tamamladığımız bir paket içeriyor” dedi.

“Ebeveynlerden pozitif geri dönüşler aldık”

Dikkat testi ile ilgili aldıkları geri dönüşlerden de bahseden Şavklı, “Ebeveynlerden, bu zamana kadar çok pozitif geri dönüşler aldık. Özellikle çocuğun dikkat analizlerini yaptığımızda; çocuğun net anlayabilme durumu, çalışma dinamiklerini düzenleme, eğer bir patoloji varsa bunun erken tespiti, tedavisi için yapılacak adımlar konusunda aileyi bilinçlendiriyoruz. Bu konuda ailelerimiz çok mutlu” diye konuştu.

Şavklı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için de ailelere önerilerde bulunarak, “Okulların başlamasıyla birlikte, çocuklar okul ortamına giriş yapıyorlar. Okul ortamı, bize ekstra bir veri demek. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısında zaten şöyle bir bilgi yer alır, ‘en az iki farklı ortamda görülüyor olması’ diye. Eğer okuldan aldığımız veriler, ailenin aldığı verilerle örtüşüyorsa, bunu değerlendirmek için Moxo testine başvurabilirler” ifadelerini kullandı.