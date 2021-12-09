Mersin’de ’mahalle mutfakları’ hizmeti üniversite önlerine geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesince sunulan ’1 ekmek 1 çorba’ ve ’mahalle mutfağı’ hizmetleri, Mersin Üniversitesi ile Tarsus Üniversitesi önüne de taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin kentin 62 noktasında sürdürdüğü ’1 ekmek 1 çorba’ ve 24 noktada devam eden ’mahalle mutfakları’ hizmetleri, üniversite önlerine taşındı. Tarsus Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi önünde başlayan hizmetler öğrencilerden takdir topladı.

“Öğrencilerimiz de bu destekten çok memnunlar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, 24 noktada hizmet veren ’mahalle mutfakları’nı üniversite önlerindeki ’1 ekmek 1 çorba’ noktalarıyla birleştirip 26 noktaya çıkardıklarını belirterek, “Özellikle öğrencilerimizin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığı bu günlerde onlara vermiş olduğumuz mevcut desteği biraz daha artırdık. Öğrencilerimiz de bu destekten çok memnunlar. Yoğun bir ilgi var. 3 çeşit yemeği 3 liraya verdiğimiz bu mutfaklarımızdan çıkan yemeklerin lezzet ve kalite anlamında bize geri dönüşleri çok iyi oluyor” dedi.

“İçimiz ısınıyor bu kış aylarında”

Kış aylarında arkadaşlarıyla birlikte içtikleri çorbayla ısındıklarını ifade eden Mersin Üniversitesi öğrencisi İbrahim Kılıç, “Gerçekten güzel bir uygulama. Arkadaşlarımızla birlikte gelip her sabah içiyoruz. Daha öncesinden bu tür uygulamalar yoktu. Sabah arkadaşlarla güzel bir şekilde çorba içiyoruz. İçimiz ısınıyor bu kış aylarında” diye konuştu.

Mahalle mutfağından faydalanan üniversite öğrencisi Mustafa Nas ise “Artık her şey çok pahalı oldu. Bir dönerciye gidiyorsun, dürüm 20 lira. Zaten etten daha çok içinde ekmek var. Çok güzel bir uygulama. Burada yemeğe 3 lira veriyorsun, bence gayet güzel bir şey” ifadelerini kullandı.