Mersin’de Leonardo da Vinci’ye saygı sergisi açıldı

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ressamları arasında gösterilen Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisi’ni Mersinli sanatseverlerle buluşturdu.

Daha önce önemli sergilere ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi kapılarını bu kez ‘Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisi’ için ziyaretçilerine açtı. 2019 yılında, Leonardo da Vinci’nin ölümünün 500. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye’den bir grup sanatçı ve yazar, Leonardo da Vinci’nin yaşadığı Amboise’e gitmiş, büyük ressamın yaşadığı yerleri gezmiş, eserlerini incelemiş ve Türkiye’ye döndüklerinde yapılan bu yolculuğun etkilerinden arta kalan duygulanımlarından yola çıkarak çalışmalar yapmışlardı. Bu kapsamda üretilen 42 tablo ve 4 heykel olmak üzere toplamda 46 eser, 30 Eylül’e kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek. Serginin açılışı öncesinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Özgürlük Salonu’nda Leonardo da Vinci’nin hayatının anlatıldığı belgesel gösterimi ve projede yer alan sanatçılar, Ahmet Telli, Onay Akbaş, Nedim Gürsel, Yalçın Gökçebağ, İbrahim Karaoğlu, Burçin Erdi, Fevzi Karakoç, Cem Sağbil, Metin Celal, Durmuş Akbulut, Tülin Onat ve Mehmet Erbil ile söyleyişi gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanatı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi olarak sanatı yaşamın bir parçası haline getirmek, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sanatsal üretime teşvik etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimiz çok iyi bir kültür ve sanat altyapısına sahip. Bizler hem bu altyapıyı geliştirmeli hem de bu mekânları sanatsal etkinliklerle yaşatmalıyız. Türkiye’nin en büyük ve en özel kültür sanat merkezlerinden biri olan Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezimizde bulunan atölyelerde pandemi öncesi iki bini aşkın çocuk ve gencimize çeşitli alanlarda sanat eğitimleri verdik. Ve şu anda pandemi tedbirleriyle kısıtlı sayıda da olsa eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.

“Sanatı seviyor ve sanatçıya değer veriyoruz”

Türkiye’nin saygın sanatçı ve yazarlarını buluşturan Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisi’ne Ankara, İstanbul ve Bodrum’dan sonra ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Özyiğit, "Sanatı seviyor ve sanatçıya değer veriyoruz. Burada iki sanat galerisi ve bir hafıza mekânı kurduk. Galerilerimiz, uluslararası sergilere ev sahipliği yapabilecek nitelikte, modern ve toplamda 750 metrekareden oluşuyor. Ancak biliyoruz ki mekanları oluşturmakla her şey bitmiyor bu mekanları yaşatmak gerekiyor. Kasım ayında açtığımız Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde, daha önce Ahmet Yeşil’in bugüne kadar ki en kapsamlı sergisi olan Yer, Zaman ve Mekan Sergisi’ni, Mersin’de üreten 65 sanatçının 103 eserinin yer aldığı FREKANS A Sergisi’ni ve kadınlara yönelik şiddete ve cinsiyet eşitsizliğine karşı farkındalık oluşturan Kırılgan İmge Sergisi’ni açtık. Çok kısa bir sürede birçok sanatçıyı ve sanat eserini pandemi tedbirleriyle sanatseverlerle buluşturduk. Şimdi de Yenişehir Belediyesi olarak Ankara, İstanbul ve Bodrum’dan sonra Türkiye’nin saygın sanatçı ve yazarlarını buluşturan Leonardo da Vinci’ye Saygı Sergisi’ne ev sahipliği yapıyoruz. Sergi birbirinden özel eserlerden oluşuyor ve 30 Eylül’e kadar açık kalacak. Yani yaz boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziyaretlerde pandemi tedbirlerimizi de alıyoruz. Sergimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Serginin oluşmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.