Mersin’de kütüphanesiz okul kalmadı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kentte kütüphanesiz okul kalmadı. Çalışmalar çerçevesinde 190 sıfır atık kütüphanesi oluşturulurken, 2 milyon 200 bin kitap öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Mersin Valiliği himayelerinde başlatılan "Yol Arkadaşınız Kitap Olsun" kampanyası ile kitap sayısı artırma ve vatandaşları kitaplarla buluşturma çalışmaları hızla yürütülüyor. Mersin genelinde yazar, öğretmen ve öğrencilerle vatandaşların imza günleri, söyleşiler ve benzeri etkinliklerle buluşmaları sağlanıyor. Okumanın kültür meselesi olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Okumak, manevi zenginliktir. Okumak, kendini ve dünyayı bilmektir, hayatı daha güzel yaşamanın vesilesidir. Bir milletin geleceği bireylerinin kültürel birikimiyle doğrudan ilişkilidir. Bizler okuyacak, okudukça tarihimizi, kültürümüzü, dünyayı ve insanlığı öğrenecek, milletimizi daha da yükselterek geleceğe taşıyacağız. Mersin Mili Eğitim camiası olarak ’Mersin’de Okudukça Güzelleşir Hayat’ mottosuyla çıktığımız yolda hep birlikte daha çok kitaba ulaşacak, daha çok okuyacak, kültürel hazinemizi geleceğe taşıyacak, aklı selim, kalbi selim, zevki selim nesiller yetiştireceğiz. ’Yol Arkadaşınız Kitap Olsun’ diyerek tüm hayırseverlerimizi kurumlarımıza kitap bağışına ve başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kütüphanelerimizi ziyaret ederek kitaplarla buluşmaya davet ediyorum. Kütüphanelerimizin büyümesine destek olan tüm hayırseverlerimize, tüm meslektaşlarımıza, okumanın kıymetini bilen tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" dedi.

Koca, kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşların en yakın okul ya da ilçe milli eğitim müdürlükleriyle irtibata geçebileceğini söyledi.