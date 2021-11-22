Mersin’de kütüphane seferberliği

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kütüphanesiz okulların kütüphane ihtiyacını gidermek için üretim seferberliği başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’10 bin Okul İyileştirme Projesi’ kapsamında Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kütüphanesiz okul kalmasın anlayışı ile Mersin genelinde ihtiyacı olan okullar için meslek liselerinde kütüphane malzemeleri için üretim seferberliği başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan 10 bin Okul İyileştirme Projesi kapsamında Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de harekete geçerek, meslek liselerimizin atölyelerinde üretim seferberliği başlattık. Mersin genelinde ihtiyaç duyulan her okulumuza kütüphane kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Üretilen malzemelerin ihtiyaç sahibi okullarımıza dağıtımı da devam etmekte. Projenin hayata geçirilmesi noktasında gayretli çalışmalarda bulunan mesai arkadaşlarıma, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Mersinimizde kütüphanesiz okul kalmayacak" dedi.