Mersin’de kurs merkezlerindeki 151 öğrenci YKS’de ilk 50 bine girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin 9 ilçedeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’nde üniversite sınavına hazırlanan gençler, YKS’de önemli başarılar elde etti. Öğrenim desteği sağlanan 4 bin 318 öğrencinin 151’i, Türkiye’de ilk 50 binlik sıralamada yer alırken, 17’si ilk 5 bin, 3’ü de ilk binde yer almayı başardı.

İlk 50 binde 151 öğrenci

18-19 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşen ve 18 Temmuz’da sonuçları açıklanan YKS’de, Büyükşehir Belediyesinden eğitim ve öğretim desteği alan öğrenciler, gösterdikleri başarı ile göz doldurdu. Büyükşehir Belediyesinin sağladığı eğitim imkanıyla, tüm yıl boyunca sıkı bir şekilde sınava hazırlanan 4 bin 318 öğrencinin 151’i Türkiye’de ilk 50 binlik sıralamada yer aldı. 17 öğrencinin ilk 5 binlik sıralamaya girmeyi başardığı sınavda, ilk binde 3 öğrenci, ilk 10 binde 34 öğrenci, ilk 20 binde 64 öğrenci yer almayı başardı.

“Verdiğimiz emeğin karşılığında çok iyi sonuçlar aldık”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, YKS sınavında öğrencilerin gösterdiği başarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, “Verdiğimiz emeğin karşılığında çok iyi sonuçlar aldık. Bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz. İlk 50 binde 151 öğrencimiz, ilk 5 binde 17 öğrencimiz ve ilk binde 3 öğrencimizin derece yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Bundan sonraki sürecimizde tercih dönemimiz başlıyor”

Öğrenciler için tercih danışmanlığı yapacaklarını da söyleyen Karakuş, “Bundan sonraki sürecimizde tercih dönemimiz başlıyor. Alanında uzman rehber öğretmenlerimizle birlikte tercih danışmanlığını yapacağız. Mersin genelinde 9 kurs merkezimizde ücretsiz bir şekilde vereceğimiz tercih danışmanlığından tüm öğrenciler faydalanabilir. Ayrıca Mersin merkezde de Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda öğrencilerimizi tercih günlerine bekliyoruz” diye konuştu.

“25 Temmuz- 5 Ağustos arası tüm öğrencilerimizi tercih danışmanlığı için bekliyoruz”

Karakuş, tercih danışmanlığının verileceği tarih aralığını da açıklayarak, “25 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrencilerimizi tercih danışmanlığı için kurumlarımıza bekliyoruz. Öğrencilerimizi en iyi şekilde, her geçen gün artıya götürmek için elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki dönemimizde de yine YKS’ye hazırlanan öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.