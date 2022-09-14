Mersin’de kreşlerde ilk gün heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerinde, minikler ilk gün heyecanı yaşadı. İlk gün birbirleriyle tanışıp kaynaşan minikler, öğretmenleri eşliğinde etkinliklerle eğitime başladı.

Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Adile Teyze ve Hal Kompleksinde bulunan Münir Özkul kreşleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile yeni öğrencilerini ağırlamaya başladı. Adile Teyze’de 30, Münir Özkul’da 50 olmak üzere toplam 80 çocuk, bu yıl Büyükşehir Belediyesinin kreşlerinde eğitim ve öğretim görecek.

Adile Teyze Çocuk Gelişim Merkezinde okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Cemre Kurşun, çocukların ilk gün heyecanını paylaşarak, “Çocuklarımızla beraber bizler de çok heyecanlıyız. Dolu dolu bir yıl bizi bekliyor. Çocuklarımız gün içerisinde kaynaştırma etkinliklerini yapıyor, sınıflarını ve öğretmenlerini tanıyorlar. Keşfediyorlar, arkadaşlarıyla tanışıyorlar, şarkılar söylüyorlar. Çocuklar çok heyecanlı geliyorlar. İlk kez okul heyecanı yaşıyorlar ve yeni bir şeyler keşfetmek için çok meraklılar. Bir sürü sorular soruyorlar, onlarla olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Kreşe yeni başlayan miniklerden Ayla Yeşilot, “Mutluyum, sayıları öğreniyoruz, resim yapmayı öğreniyoruz” derken, Mustafa Eymen Saymaz, “Deney, sanat etkinlikleri yapıyoruz, dans ediyoruz” diye konuştu.