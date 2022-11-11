Mersin’de ’Kötü alışkanlıklara ret, sporla sağlıklı yaşama evet’ kampanyası

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ’Kötü alışkanlıklara ret, sporla sağlıklı yaşama evet’ sloganıyla Mersin Valiliğimiz himayesinde başlatılan kampanya çerçevesinde, Akdeniz ilçesi Çay ve Çilek mahallelerinin gençleriyle bir araya gelerek futbol oynadı.

Gençlerle yapılan futbol müsabakasında Vali Pehlivan’a, vali yardımcıları İbrahim Küçük ve Alp Eren Yılmaz, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak eşlik etti.

Vali Pehlivan maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Mahalle gençlerimizle birlikte bir futbol müsabakası yaptık. Çok da güzel bir müsabaka oldu. Bugün itibariyle bir kampanyayı da başlatmış bulunuyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onlar bizim geleceğimiz. Onların en uygun şartlarda yetişmeleri konusunda devletimizin ilgili bütün kurum ve kuruluşları üzerine düşen sorumlulukları elbette yerine getiriyor. Bu bağlamda gençlerimizi bağımlılıktan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak maksadıyla yürütülen çeşitli çalışmalar var. İlgili bakanlıklarımız, özellikle İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu konuda çalışmaları var" dedi.

"Her ilçede spor tesislerimiz var"

Amaçlarının gençleri bütün bağımlılıklardan, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, "Valilik olarak ilimiz genelinde sporu her kademede teşvik etmeye gayret ediyoruz. 416 bin öğrencimiz milli eğitime bağlı okullara devam ediyor. 57 bin üniversite öğrencimiz, dört üniversitemiz var biliyorsunuz, oradaki okullara devam ediyor. Bu süreçte gençlerimizi bir yandan okullarda eğitsel faaliyetlerde bilgilendirirken bir yandan da sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine katılmalarını istiyoruz. Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapmış ve tesisleşme konusunda Gençlik Spor Bakanlığımızın yatırımları, Cumhurbaşkanımızın ‘sporu tabana yayıyoruz’ anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle çok sayıda spor tesisimiz var. Her ilçemizde tesislerimiz var. Bu tesisler gençlerimiz tarafından kullanılıyor. Bizim amacımız biraz daha fazla dikkat çekmek ve gençlerimizi gelişim süreçleri içerisinde gerek öğrenci olarak okula devam edenler, gerek genç olup belli yerlerde, belli kurumlarda, kuruluşlarda veya özel sektörde çalışan gençlerimizi de spora yöneltmek. Bunu yaparken de çağrımızı ’kötü alışkanlıklara ret, sporla sağlıklı yaşama evet’ diye yaptık ve bugün gençlerimizle birlikte sağlıklı yaşama ’evet’ dedik" ifadelerini kullandı.

"Herkes yaşına uygun, sağlığına uygun şekilde spor yapmalı"

Konuşmasında, ’sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünü hatırlatan Vali Pehlivan, " Beden sağlığı yerindeyse hangi işi ile iştigal ediyorsa etsin o işle ilgili öğrenciyse derslerinde, çalışanlar da işinde en iyi şekilde verim elde edebilir. Her yaşta herkesin spor yapması çok önemli. Herkes yaşına uygun, sağlığına uygun şekilde spor yapmalı.

Bugün Çay ve Çilek mahallesindeki gençlerimizle spor yaptık, futbol oynadık. Zaman zaman fırsat oluşturup diğer mahallelerimizle de bu aktiviteleri yapacağız. Okul sporlarının startını verdik. Binlerce çocuğumuz, gencimiz bu çerçevede spor müsabakaları yapacak. İlimiz genelinde lisanslı sporcu sayımız iki yüz binlere yaklaştı. Tesis sayımız 100’e yaklaştı. Bir yandan bu spor tesislerinin yenileri yapılırken bir yandan da gençlerimizi spora kanalize ederek onların sağlıklı bir şekilde yetişmelerini temin etme gayretimiz sürecek" diye konuştu.