Mersin’de köpekler, 1 koyun ve 4 kuzuyu telef etti

Mersin’in Mut ilçesinde küçükbaş ağılına giren sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 1 koyun ve 4 kuzu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sabahleyin küçükbaş hayvanlarını kontrol etmek isteyen Ayşe Tat, girdiği ağılda sokak köpekleriyle karşılaştı. Bir anda hayretler içerisinde kalan Ayşe Tat, köpeklerin saldırdığı 1 koyun ve 4 kuzunun telef olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu.

"Bu kuzuları ellerimle besledim, üzgünüm"

Ayşe Tat, hayvanlarının telef olması nedeniyle çok üzüldüğünü söyleyerek, "İnanın çok mağdur olduk, zor durumdayız. Geçtiğimiz günlerde yine köpekler aynı ağıldan bir küçük kuzumu alıp götürmüşlerdi. Bu kuzuları ellerimle besledim, üzgünüm. Sokak köpekleri konusunda bir çözüm bulunması için yardım istiyoruz" dedi.