Mersin’de konut satışları mart ayında yüzde 8,7 arttı

MERSİN (İHA) – Mersin’de mart ayında konut satışları yüzde 8,7 oranında artarken, 3 bin 383 konut satıldı. Mersin, yabancılara konut satışında mart ayında da Türkiye genelinde 4’üncü sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla Konut Satış İstatistikleri 2021 Mart ayı sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışıyla ilk sırada yer aldı.

Mersin’de martta konut satışı arttı

Mersin’de ise konut satışları, mart ayında 2020 Mart ayına göre yüzde 8,7 oranında arttı. Mart ayında 3 bin 383 konutun satıldığı Mersin, yüzde 3 pay ile konut satışlarında 6’ncı sırada yer aldı.

Yabancılara konut satışlarında üst sıralardaki yerini de koruyan Mersin’de mart ayında 184 konut yabancılara satıldı. Mersin, bu satış sayısıyla İstanbul, Antalya ve Ankara’nın ardından 4’üncü sırada yer aldı.