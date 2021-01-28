Mersin’de kişi başına düşen GSYH 43 bin 384 lira

MERSİN (İHA) – TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında Mersin’de kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 43 bin 384 lira olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il bazında GSYH sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, il düzeyinde GSYH hesaplamalarına göre, 2019 yılında Mersin’in 79 milyar 282 milyon TL GSYH değeri ile yüzde 1,84 pay aldığı ve 9’uncu sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, Mersin’de kişi başına GSYH ise 2019 yılında 43 bin 384 TL olarak gerçekleştiği belirtildi.