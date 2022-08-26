Mersin’de Kick Boks Kursu devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kick Boks Yaz Kursu gençlerden yoğun ilgi görüyor. Yenişehir Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen antrenmanlara, 8-11 yaş grubu öğrenciler ile 12 yaş üstü öğrenciler katılıyor.

Haftada 3 gün gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Kick Boks ve Muay Thai antrenörlerinden Fatih Kaya, hedeflerinin sağlıklı ve dinç çocuklar yetiştirmek olduğunu belirterek, “Biz aslında şiddete karşı teknikler de öğretiyoruz ama asıl amacımız sporcu yetiştirmek. Çocukların çoğu başlangıçta o amaçla geldiler ama biz burada sporcu yetiştiriyoruz, güzel bir nesil yetiştiriyoruz. Sağlıklı, dinç çocuklar yetiştiriyoruz. Hedefimiz bu” dedi.

“Kendimi korumak için katılmıştım, şimdi ringleri düşünüyorum”

Kadınlara karşı yaşanılan şiddet olaylarının ardından kick boks kurslarına katılmaya karar verdiğini söyleyen Gülşen Güvendir, “Benim amacım aslında kendimi korumaktı. Ülke şartlarından dolayı, kadınların bir takım dövüş sporları ile kendilerini korumaları gerektiğini düşünüyorum. Buraya başlama amacım aslında buydu ama dövüş sporunu tanıdıkça sevdim. Şu anda bu alanda ringlere çıkmayı ve şampiyonluğu düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı.

“Herkesin en azından bir savunma sporu öğrenmesi gerekir””

Hedefinin ringlere çıkmak değil, kendini geliştirmek olduğunu belirten Yağmur Kulaksız ise “Ben aslında kendimi savunmak için bu kursa kaydoldum. Bence herkesin en azından bir savunma sporunu öğrenmesi gerekiyor. Bu spor ilgimi çekiyor, o yüzden başlamak istedim. Mersin Büyükşehir Belediyesinin böyle bir kurs düzenlemesi de beni teşvik etti ve buraya geldim. Hedefim ringlere çıkmak değil ama kendimi geliştirmek” diye konuştu.

“Milli Takıma katılmak istiyorum”

Büyükşehir Belediyesinin kick boks kursunda kendisini geliştirip, Milli Takıma katılmak istediğini söyleyen Bilal Savul, “Milli takıma katılmak istiyorum. Savunma sporunu öğrenmek ve güzel bir arkadaş ortamında spor yapmak istiyoruz. O yüzden geldik, başladık” dedi.