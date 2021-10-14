Mersin’de Kent Orkestrasına sanatçı alımı yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası’na farklı branşlarda 21 sanatçı alımı yapacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Orkestrası için kısa süre önce sanatçı alım ilanına çıkılmış, son başvuru tarihi 21 Eylül olarak belirlenmişti. Ancak keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, trompet, trombon, klarnet, tuba, korno ve gitar branşlarında yeterli başvuru olmadığı için bu süre 22 Ekim’e kadar uzatıldı.

Kent Orkestrası’na 4 keman sanatçısı, 2 viyola sanatçısı, 2 viyolonsel sanatçısı (çellist/viyolonist), 1 kontrbas sanatçısı, 1 trompet sanatçısı, 2 trombon sanatçısı, 1 klarnet sanatçısı, 1 tuba sanatçısı, 1 korno sanatçısı, 1 gitar sanatçısı (bas gitar), 1 gitar sanatçısı (elektro gitar), 1 flüt sanatçısı, 1 ses sanatçısı (erkek), 1 klavye sanatçısı ve 1 vurmalı sazlar (bateri) sanatçısı alımı yapılacak.

Adaylar, başvuru ile ilgili genel ve özel şartlara, başvuru şekli ve yerine, istenen belgelere, özel koşullara, sınav yeri ve tarihlerine ’www.mersinbuyuksehiras.com.tr’ adresinde ‘haberler’ kısmından ulaşabiliyor. İlana başvurmak isteyen adaylar ’www.mersinbuyuksehiras.com.tr’ adresinde ‘haberler’ kısmında yayınlanan başvuru formu üzerinden 22 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar online başvuru yapabilecek. Sınav, 1, 2 ve 3 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Adaylardan öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı), adli sicil kaydı belgesi ile 1 adet son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (pdf veya jpg formatında) isteniyor.