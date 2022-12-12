Mersin’de kaza: 1 ölü,1 yaralı

Mersin’in Anamur ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece İlçeye bağlı Kalınören Mahallesi’nde okul mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ümit Ok idaresindeki 33 ALP 256 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada Ok, olay yerine yaşamını yitirdi, araçta bulunan kardeşi ise yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından olay yerinde inceleme yapılarak, şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.