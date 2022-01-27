Mersin’de kardan çöken ahırdaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

MERSİN (İHA) – Mersin’de, özellikle yüksek kesimlerde son birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı, Yörüklerin hayvanlarını da etkiledi. Gülnar ilçesinin üst kesimlerinde konargöçer bir aileye ait ahır kar nedeniyle çöktü, 21 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, dün öğle saatlerinde gelen bir ihbar üzerine hemen harekete geçildi. Gülnar İlçesi Ardıçpınar Mahallesi Alıçözü mevkiinde bulunan konargöçer bir aileye ait ahırın çöktüğü, küçükbaş hayvanlarının telef olduğu, aile reisinin erzak almak için evde bulunmadığı, ailenin zor durumda olduğu ve ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu bilgisinin ulaşması üzerine derhal Gülnar İlçe Müdürü Ali Nazım Eken ve İlçe Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçildi.

İhbar üzerine yola çıkan ekip, Kızılay tarafından sağlanan gıda kolisi ve kumanya ile birlikte hızla bölgeye ulaşarak, karda mahsur kalan aileye yardımları ulaştırdı. Yapılan hasar tespit çalışmasında, aileye ait 21 adet küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilirken, yıkılan ahırın onarılması için de Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile birlikte çalışma başlatıldı.