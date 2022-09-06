Mersin’de kadınlar ürünlerini kazanca dönüştürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, üretici kadınları bir araya getirmek ve ekonomilerine katkı sağlamak adına başlattığı Üretici Kadın Stantlarına, kentin üreten kadınları yoğun ilgi gösterdi.

2,5 yıl önce başlayan projeden, şimdiye kadar 4 bin 587 üretici kadın yararlandı. Her ay farklı lokasyonlarda kurulan stantlar, 8-9 Eylül’de Akdeniz ilçesi Yoğurt Pazarında, 15-16 Eylül’de ise Tarsus Kültür Park’ta kurulacak. Kendi ürettikleri doğal gıda ürünleri ile el emeği kullanılabilir kişisel ve süs eşyalarını bu stantlarda sergileyen kadınlar, kazandıkları para ile ev ekonomisine katkı sağlarken, hem sosyalleşiyor hem de emeğini görünür kılıyor.

Şimdiye kadar 4 bin 587 kadın yararlandı

’www.mersin.bel.tr’ ve ’Teksin’ uygulaması üzerinden doldurulan form ile başvuru yapan kadınların, evde üretim yapıyor olması şartı aranıyor. Büyükşehir Belediyesinin farklı ilçelerde farklı zamanlarda düzenlediği Üretici Kadın Buluşmalarında bir araya gelen kadınlar, kurulan stantlarda evde ürettikleri doğal ve organik gıda ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Stantlarda, el emeği gıda ürünlerinin yanı sıra, yine kadınların yeteneklerini ortaya koyarak oluşturduğu kişisel ve süs eşyaları da sergileniyor. Yıllardır evde üreten ve ürettiğini satacak bir ortam bulamayan üretici kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin projesi ile ürünlerini kazanca dönüştürüyor. İlçe ilçe kurulan stantlarda kadınlar bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da ürünlerini pazar aracılığıyla doğrudan tüketiciye ulaştırıyor.

“25 lokasyonda 385 kez Üretici Kadın Standı kuruldu”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Burcu Sert, üretici kadın stantları ile ilgili genel bilgi vererek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Üretici Kadın Stantları, yaklaşık 2 buçuk yıldan beri periyodik olarak değişik lokasyonlarda kuruluyor. Kayıtlarımızı ’mersin.bel.tr’ ve ’Teksin’ üzerinden alıyoruz. Üretici Kadın Stantları bu zamana kadar 13 ilçemizde 25 ayrı lokasyonda ve toplamda 385 kez kuruldu. Genelde tüm özel günlerde kurulumu yapıyoruz” dedi.

Sert, eylül ayında kurulacak stantların yer ve tarih bilgisini de vererek, “8-9 Eylül’de Yoğurt Pazarındayız. Mut, Gülnar ve Anamur’dan kadın üreticilerimiz gelecek, doğal ürün satışları olacak. 15 ve 16 Eylül’de ise Tarsus Kültür Parktayız. Kadın elinden üretime destek için tüm Mersinlileri, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantlarına davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.