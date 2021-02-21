Mersin’de kadınlar çoraptan oyuncak yapıp üretime katılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllülük Şubesi ile Mersinden Kadın Kooperatifinin iş birliğiyle hayata geçirilen, ’Evimiz Atölye’ projesi sayesinde ev kadınlarının emeklerinin ekonomik değere dönüştüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı içerisinde hayata geçirilen 15 proje ile kadınlara iş sahaları açan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından başlatılan, ’Evimiz Atölye’ projesi kapsamında pilot bölge olarak Turgutreis ve Mevlana mahalleri seçildi. Turgutreis Mahallesi’nde, Akdeniz Sağlık Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı’nda gerçekleştirilen eğitime, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu katıldı. Eğitmenler tarafından ev kadınlarına çoraptan bebek ve oyuncak yapma gibi el işi becerileri öğretildi. Bir sonraki pilot bölge olan Mevlana Mahallesi’ndeki eğitime ise Meral Seçer ve mahalle muhtarı Murat Yıldırak katıldı. Çalışmaların uygun olan bölgelerde devam etmesi planlanıyor.

“Kadınların ek gelire sahip olmalarına vesile olacağız”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, yeni başlatılan çalışma ile ilgili bilgiler vererek, “Amacımız evlerde oturan, emeği çok değerli olan kadınlarımızın gizli iş gücünü ortaya çıkarmak, onların bir ek gelir sahibi olmalarına vesile olmak. Bu maksatla kadınlarımıza Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, kooperatif ortağımız Gülten Hanım ve 2 gönüllü hocamızla birlikte çoraptan oyuncak ve bebek yapmayı öğretiyoruz. Onların bir ek gelire sahip olmalarına vesile olacağız. Kadınlarımız, kendi gelirlerini elde ettikten sonra hem bu işi öğrenmiş olacaklar hem de bunu geliştirmek için çabalayacaklar. Bunu kendi emekleriyle yapacaklar. Bizim için kıymetli olan şeylerden biri de bu. Kadının kendi emeğiyle ayakta durması çok önemli. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

“MESKİ’nin farkındalık çalışmaları çok önemli ve kıymetli”

Üretime yönelik yapılan eğitimlerin ardından MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yaşar Ok da su tasarrufu ile ilgili bilgiler vererek, kadınların nasıl su tasarrufu yapabileceğini örneklerle anlattı. MESKİ’nin su tasarrufu hakkında yaptığı bilgilendirmeyi de değerlendiren Meral Seçer, son yıllarda kuraklık ve iklim krizi yaşandığını hatırlattı. Seçer, MESKİ’nin farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Bu çalışmalara kadınlar, yani evdeki annelerimizden ve çocuklarımızdan başlamak çok önemli. Kadının bilgilendirilmesi ailede eşinin, çocuğunun, komşusunun bilgilendirilmesi anlamına geliyor. Ülkemiz, dünyamız, çocuklarımız için su tasarrufunun anlatıldığı MESKİ projesini de çok kıymetli buluyorum" diye konuştu.