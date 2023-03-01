Mersin’de kaçakçılıkla mücadele

Mersin’de uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın doğu illerinden aldığı gümrük kaçağı cep telefonu ve sigaraları kentte getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen şahsın kullandığı aracı takibe alan ekipler, otoban polis uygulama noktasında otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 43 adet gümrük kaçağa cep telefonu ile 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahıs hakkında, “Sigara, alkol veya tütünün gümrüğe tabi tutulmaksızın mali yükümlülüklere aykırı bir şekilde ülkeye sokulması” suçundan adli işlem yapıldı.