Mersin’de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen 5 işyeri ve 4 ikamette arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 178 paket sigara, 53 bin 660 adet makaron, 39 kilo tütün, 4 bin 460 adet çeşitli emtia, 73 bandrol ve 41 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.