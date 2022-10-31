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Mersin’de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
MERSİN 31.10.2022, 12:23
Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen 5 işyeri ve 4 ikamette arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 178 paket sigara, 53 bin 660 adet makaron, 39 kilo tütün, 4 bin 460 adet çeşitli emtia, 73 bandrol ve 41 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.