Mersin’de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Tosmurlu Mahallesi’nde izinsiz kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte jeneratör, kırıcı-delici hilti, hilti başlığı, akü, çekiç, kazma, 50 metrelik seyyar kablo, 3 litre benzin ve bir adet el yapımı eritici madde ele geçirildi.

Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, ’adli kontrol’ kapsamında serbest bırakıldı.