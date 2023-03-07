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Mersin’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
Mersin’de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen alkol ve sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
MERSİN 07.03.2023, 09:47
Mersin’de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen alkol ve sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ilçesinde 1 şüphelinin sahte bandrollü kaçak içki ticareti ve Çamlıyayla ilçesinde de 1 şüphelinin kaçak sigara üretimi ve ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, söz konusu 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 32 litre kaçak alkollü içki ile 4 bin 475 kaçak sigara ele geçirildi.