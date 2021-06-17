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Mersin’de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin’de define aramak maksadıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 8 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

MERSİN 17.06.2021, 09:50
Mersin’de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin’de define aramak maksadıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 8 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akarca Mahallesi ile Anamur’un Karadere Mahallesi yakınlarında define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları arazi taramasında 8 şüpheliyi kaza malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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