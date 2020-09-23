Mersin’de incir altın yılını yaşıyor

Mersin’in Mut ilçesinde kilosu 15 liradan satılan incir hasat sonunda 8 liradan alıcı buluyor.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, incir üretiminde de söz sahibi ve önemli bir gelire sahip olan Mut ilçesinin kaliteli incirinin Türkiye’nin dört bir tarafına gönderildiğini belirterek, "Mut inciri tadı, lezzeti ve aromasıyla dikkat çekiyor. İlçede kayıtlı 3 bin 874 dekar alanda yaklaşık 5 bin 147 ton incir üretimi yapılmakta. Bu yıl ise rekoltenin 7 bin tonu aşmasını bekliyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar ise, Türkiye’de piyasaya erken incir sunabilen Mut ilçesinden yaklaşık bin 500 ailenin incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürdüğünü söyledi. Acar, "Şırası, tadı, aroması ve kalitesi bakımından Mut inciri tercih sebebi. Bu yıl incirde kayıtlı ve kayıtsız toplam 4 bin dekar araziden 7 bin ton rekolte bekleniyor. Her yıl hasadın sonuna doğru 1,50 liraya düşen incir fiyatları bu yıl hala 8 liradan alıcı bulması üreticinin emeğinin karşılığını fazlasıyla alması anlamına geliyor.Kuru incirin kilosu ise 30 ila 40 lira arasında alıcı buluyor. Bu yıl incir üreticisi altın yılını yaşıyor" diye konuştu.