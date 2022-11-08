Mersin’de ’İlk İşim’ projesi hayata geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü ve Denizkızı Turizm A.Ş. işbirliğinde ‘İlk İşim’ projesi hayata geçirildi. Proje sayesinde üniversite öğrencileri, Denizkızı Turizm A.Ş.’ye bağlı sahildeki kafe ve işletmelerde yarı zamanlı çalışabilecek. Böylece öğrenciler hem gelir elde edecek hem de iş dünyasını tanıma fırsatı bulacak.

Kariyer Merkezi Müdürlüğünün, Mersin’de bulunan üniversitelerle işbirliği ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği programlar devam ediyor. 2021 döneminde ilk adımları atılan Denizkızı Turizm A.Ş.’ye bağlı kafe ve işletmelerde yarı zamanlı çalışma fırsatları programı, 2022 döneminde kurumsallaşarak ‘İlk İşim’ projesi ile sürdürülebilir hale geliyor. Üniversitelerin bölüm şartı olmaksızın her kademesinde bulunan öğrenciler, projeden faydalanmak için ’mersin.bel.tr’ adresinden ya da ’Teksin’ uygulamasından çevrim içi olarak başvuru yapabiliyor.