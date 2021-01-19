Mersin’de İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmaları başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarının başladığın belirterek, çalışmaların eylül ayına kadar tamamlanarak yürürlüğü girmesini amaçladıklarını söyledi.

Afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve belirlenecek olan afet risk azaltma çalışmalarının takibini yapmak, mükerrer olmasını önlemek ve etkinliğini artırmak için yerel düzeyde başlatılan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) bilgilendirme toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Valilikte düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve STK temsilcileri ile AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız katıldı.

“İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmaları başladı”

Toplantıda konuşan Vali Su, Türkiye’nin jeolojik ve coğrafi yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle afetlerden en çok etkilenen, yüksek derecede tehlike taşıyan bir coğrafyada bulunduğunu söyledi. Su, “Kalkınmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve ‘afetlere dirençli toplum’ hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması hayatidir” dedi.

Afetlere bağlı kayıplarla başa çıkabilmenin tek başına müdahale odaklı bir yönetim anlayışından ziyade risk odaklı bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu belirten Su, “Ülkemizde afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmaları başladı” ifadelerini kullandı.

İRAP’ın ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plan olduğunu kaydeden Su, söz konusu planın ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri, izleme ve değerlendirme bölümlerinden oluşacağını ve 5 yıl süre için geçerli olacağını açıkladı.

Vali Su, İRAP’ın, başta büyükşehir belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kamu, kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının sunacağı katkıyla bu yıl eylül ayına kadar çalışmalarının tamamlanarak yürürlüğe girmesinin amaçlandığını söyledi.