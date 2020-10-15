Mersin’de ihtiyaç sahibi ailelere ’hijyen paketi’ ulaştırılıyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayan 440 aileye, içinde 5 litre bulaşık deterjanı, iki litre çamaşır suyu ve ikişer paket toz deterjandan oluşan hijyen paketleri dağıtıldı.

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınına karşı mücadele aralıksız sürüyor. Pandemi ile mücadele kapsamında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan hijyen paketleri, Akdeniz sınırları içerisinde yaşayan yaşlı engelli ve ihtiyaç sahibi 440 haneye ulaştırıldı. Akdeniz’in farklı mahallelerinde yaşayan vatandaşlara teslim edilen hijyen paketlerinin içerisinde 5 litre bulaşık deterjanı, 2 litre çamaşır suyu ile ikişer paket toz deterjan yer aldı.

Salgınla mücadele kesintisiz sürüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, korona virüs salgını ile mücadeleye aralıksız devam ettiklerini belirterek, belediye olarak ihtiyaç sahibi, yaşlı engelli ve kimsesiz vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Mahalle evlerinde üretilen on binlerce maskenin de başta sağlık çalışanları olmak üzere vatandaşlara ulaştırıldığını ifade eden Gültak, hazırlanan on binlerce şişe dezenfektanın da ilçe genelinde yaşayan vatandaşlara ulaştırıldığını, afiş, billboard ve kısa filmlerle salgına karşı toplumsal bilinç oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Başkan Gültak, salgınla mücadele kapsamında belediye bünyesinde kurulan kriz masasının çalışmaya devam ettiğini, kamu ve özel iş yerlerinin yanı sıra vatandaşların toplu kullandığı mekanların, semt pazarları ile cadde ve sokakların dezenfekte işlemlerinin sürdüğünü de kaydetti. Gültak, hijyen paketlerinin dağıtımının ilçe genelinde devam edeceğini de sözlerine ekledi.